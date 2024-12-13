Вестник Кавказа

Стрельба в Абхазии: объявлен план-перехват

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция Абхазии начала план-перехват после перестрелки около парламента в столице страны. Известно, что убит один депутат, второй получил ранение.

После стрельбы в парламенте Абхазии объявлен план-перехват, рассказали в МВД республики.

Оба выезда из страны временно закрыты, передало издание Sputnik Абхазия.

Стрельба у парламента Абхазии

Сегодня днем около абхазского парламента в Сухуме очевидцы услышали звуки стрельбы. В результате ЧП ранены двое - депутаты Вахтанги Голандзия и Кан Кварчия. Первый погиб от травм, второй госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Правоохранители Абхазии уже назвали имя подозреваемого: перестрелку мог вести третий депутат парламента Адгур Харазия. Он покинул место убийства, его местоположение неизвестно.

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