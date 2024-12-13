Вестник Кавказа

Подозреваемый в убийстве депутат сбежал в Абхазии

Подозреваемый в убийстве депутат сбежал в Абхазии
© Фото: сайт парламента Абхазии
Стрельбу у здания парламента сегодня в Сухуме, в результате которой один депутат погиб, а второй был тяжело ранен, открыл еще один член парламента. Подозреваемый в убийстве депутат скрылся.

Имя подозреваемого в убийстве одного и ранении другого депутата парламента Абхазии назвал и.о. главы МВД Абхазии Роберт Киут.

По его словам, стрельбу мог вести третий депутат – Адгур Харазия, передает Sputnik.

И.о. министра уточнил, что Харазия покинул место преступления.

Напомним, в результате стрельбы у здания абхазского законодательного органа были тяжело ранены двое депутатов, их срочно доставили в реанимацию. Однако Вахтанги Голандзия, несмотря на все усилия врачей, умер. Кан Кварчия жив, и его жизни ранение не угрожает.

Адгуру Харазии 65 лет. В 1990-е и в начале 2000-х он руководил Гулрыпшским районом. Затем некоторое время отвечал за сельское хозяйство на посту министра. С 2014 по 2019 год Харазия был мэром Сухума.

В парламент политик избирался трижды: в 2007-м, 2012-м и 2022-м годах.

Почти ровно четыре года назад Харазия уже становился фигурантом уголовного дела по факту стрельбы. В конце 2020 года он нанес ранение человеку, инцидент также произошел в Сухуме.

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