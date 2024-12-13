Вестник Кавказа

Стрельба у парламента Абхазии: убит депутат

Стрельба у парламента Абхазии: убит депутат
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
ЧП случилось сегодня днем у здания абхазского парламента в Сухуме. По предварительным данным, там прогремели выстрелы. В результате тяжелые ранения получили два человека, один из них умер.

Депутаты парламента Абхазии были тяжело ранены сегодня днем в результате стрельбы, сообщают абхазские силовые ведомства.

Изначально информацию о ЧП распространил замгенпрокурора республики Руслан Тыркба, передает Sputnik.

Он уточнил, что на место событий быстро приехала следственно-оперативная группа.

Позже стало известно, что в результате есть раненые. Пострадали двое депутатов. Они были госпитализированы в Республиканскую больницу. Сейчас Кан Кварчия и Вахтанги Голандзия проходят лечение в реанимации, уточнили в Минздраве.

Чуть позже в министерстве уточнили, что Голандзия не выжил. Кварчия остается в реанимации, но его жизни ничего не угрожает. 

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