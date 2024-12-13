Обстановка в Абхазии: как отключения света скажутся на туризме?

Абхазия столкнулась с серьезными энергетическими проблемами. Какая ситуация в Абхазии сейчас? Почему растут цены, в том числе на продукты, в Абхазии? Как обстановка в Абхазии отразится на туристическом потоке?

Ситуация в Абхазии на сегодняшний день остается критической. Отключения света и рост цен уже сказываются на туризме. Кроме того, борьба с майнингом в республике уже обернулась неблагоприятными последствиями.

Отключения света в Абхазии

Абхазия в конце 2024 года столкнулась с энергетическим кризисом. После остановки Ингурской ГЭС вся республика осталась без электричества. Теперь свет поступает в дома и здания два раза по полтора часа в течение дня, а также ночью.

Ситуация с энергоснабжением существенно отобразилась на телефонной связи и интернете в Абхазии. Из-за веерных отключений в республике наблюдаются перебои. Еще больше ухудшает обстановку майнинг.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проблемы со светом сказались и на водоснабжении. Так, из-за того, что электричество включают днем на очень короткое время, вода не успевает попадать в дома жителей.

Энергодефицит привел к тому, что в республике временно закрываются учебные заведения, а открытие главной елки перенесено. Кроме того, власти Абхазии заявили о вспышке пневмонии.

Сами жители Абхазии, комментируя ситуацию, отшучиваются в соцсетях, говоря, что в республике появилось новое культурное развлечение – сходить в театр, посмотреть, как горит свет.

Рост цен в Абхазии

Ситуация со светом в республике не обошла стороной и цены на продукты. На фоне кризиса серьезно подорожали все виды хлебобулочных изделий, а их производство сократилось.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отмечается, что хлеб в республике подорожал на 2-5 рублей. Не исключено, что ситуация с ценами будет только ухудшаться и затронет и другие виды продукции.

Майнинг в Абхазии и стрельба в парламенте

В целях снижения расходов электроэнергии власти Абхазии ужесточают законодательство. В республике объявлена борьба против добычи криптовалют (майнинга). Такая деятельность может грозить жителям лишением свободы.

В Абхазии уже начались рейды по выявлению криптоферм. В МВД республики заявили, что в ходе профилактических работ обнаружено 23 майнинг-фермы. Все аппараты по добыче криптовалюты были изъяты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако борьба с майнингом в республике устроила не всех. Во время обсуждения законопроекта о запрете добычи криптовалюты в парламенте Абхазии началась перепалка двух депутатов – Адгура Харазии и Кана Кварчии.

В результате Харазия достал пистолет и открыл огонь. Жертвой оказался депутат Вахтанги Голандзия, который пытался разнять двух парламентариев.

Стрелявший депутат обратился в бегство, в республике объявлен план-перехват. В МВД Абхазии заявили, что стрельба началась как раз из-за закона о запрете майнинга.

Туризм в Абхазии сегодня

Текущая ситуация, с которой столкнулась Абхазия, негативно сказалась на главной экономической отрасли республики – туризме. Главными отдыхающими здесь всегда были россияне, но из-за проблем они стали отказываться от своих путевок.

Портал "ТурДом" пишет, что многие туристы расхотели отмечать Новый год в Абхазии, поэтому туристического аншлага на зимние каникулы можно не ждать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ассоциации туроператоров России и вовсе заявили, что продажа туров в Абхазию приостановлена, а в продажах летнего сезона 2025 года наблюдается спад.

Туроператоры прогнозируют, что, если ситуация с энергией в Абхазии не улучшится, то процесс отказа от путевок ускорится. Тем не менее, в России надеются на улучшение обстановки в республике.

Ситуация в Абхазии: перспективы

Ситуация в Абхазии сегодня критическая. "Конец света" может негативно отобразиться не только на экономической части республики, но и на социальном положении ее жителей. Несмотря на заявления и действия руководства Абхазии, обстановка не улучшается. Вполне вероятно, что зима для республики при таких условиях будет тяжелой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И это, несомненно, отобразится на туристической отрасли. После ноябрьских протестов туристы стали отказываться от отдыха в Абхазии. Кроме того, рекомендации Минэкономразвития РФ изменили планы туристических компаний. И хотя отказ россиян от летнего отдыха в Абхазии в ноябре не имел сильной тенденции, то сейчас республика действительно может лишиться на следующий год большей части своего дохода.