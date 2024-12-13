Вестник Кавказа

Стрельба в Абхазии: действия депутата признаны преступными

Стрельба в Абхазии: действия депутата признаны преступными
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В действиях депутата Адгура Харазии нашли признаки преступления в ВС Абхазии. Ранее он устроил перестрелку у парламента в Сухуме, где убил своего коллегу.

Верховный суд Абхазии нашел признаки уголовного преступления в действиях депутата Адгура Харазии. Двумя днями ранее он открыл стрельбу около парламента в Сухуме, рассказали в суде.

«Суд дал заключение о наличии в действиях Харазии признаков преступлений, предусмотренных ст. "умышленное убийство общеопасным способом" и "покушение на убийство общеопасным способом" УК Абхазии»

- Верховный суд Абхазии

Возбуждать уголовное дело или нет решает генпрокурор Абхазии на основании отчета коллегии, подчеркнули в сообщении.

Стрельба у парламента Абхазии

19 декабря перед зданием парламента Абхазии в Сухуме очевидцы услышали звуки перестрелки. Оказалось, что ее устроил депутат Адгур Харазия, который уже попадал под уголовное преследование за стрельбу. От его действий пострадали двое его коллег, один из них скончался.

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