Впервые за 50 лет: чемпионат по бадминтону провели в Ханкенди

В освобожденном азербайджанском городе Ханкенди впервые за полвека состоялся чемпионат Азербайджана по бадминтону. Ханкенди превратится в спортивный центр, отметил глава Минспорта Азербайджана на мероприятии.

В Ханкенди в Карабахе прошел первый за 50 лет чемпионат Азербайджана по бадминтону.

Состязания были организованы совместно спецпредставительством президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, министерством молодежи и спорта АР и Федерацией бадминтона Азербайджана. Ханкенди принял финальный этап соревнований, местом проведения чемпионата стал спортивный зал средней школы №4 имени Низами Гянджеви.

На мероприятии присутствовал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. Он отметил, что этот чемпионат - первый за полвека в Ханкенди, сегодня в азербайджанском спорте происходит историческое событие.

"Спорт возвращается на наши освобожденные от оккупации земли. Регулярно в освобожденных от оккупации городах и районах Карабаха проводятся спортивные соревнования. Город Ханкенди также уже принял несколько спортивных соревнований"

– министр

Он добавил, что Ханкенди станет спортивным центром страны.

Почетным гостем турнира стал бадминтонист Махмуд Мамедов, который стал призером чемпионата, проведенного в Ханкенди в октябре 1974 года.