Вестник Кавказа

Красная Поляна примет спортивно–музыкальный фестиваль

Красная Поляна примет спортивно–музыкальный фестиваль
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Январь будет насыщенным для туристов на курорте Красная Поляна, и не только в новогодние праздники: в третьей декаде месяца они смогут поучаствовать в спортивно-музыкальном фестивале IGRA.

Показать свои спортивные успехи и даже совместить их с приятным времяпровождением на курорте Красная Поляна в Сочи смогут участники спортивно-музыкального фестиваля IGRA, который пройдет здесь с 20 по 25 января наступающего 2025 года.

Пройдет он на площадке RED ARENA: специально для него здесь построят сноупарк, который и примет профессиональные и любительские спортивные соревнования на горнолыжных склонах курорта: соревноваться будут и профессионалы, и любители, и даже дети – "изюминкой" состязаний станет слалом-гигант для лыжников и сноубордистов, передает портал Юга.ру.

Также здесь пройдут соревнования по джиббингу, в которых райдеры посоревнуются в технике выполнения трюков на рейлах, бочках, трапециях, трамплинах и прочих препятствиях. Выступят и профессионалы – они покажут шоу на специально подготовленных фигурах. 

Спорт будет чередоваться с танцами и "праздником живота" – он будет наполнен dj-сетами, гастрономическими ужинами и розыгрышами.

Кульминацией праздника станет шестичасовое шоу электронной музыки IGRA 2.0, которое пройдет на площадке RED ARENA – представлять его будут ди-джеи мирового уровня и музыканты M.E.G., SOCKO, GUMA, Aiwaska, AZZARO.

Подробная программа фестиваля уже опубликована на его сайте.

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