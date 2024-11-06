Вестник Кавказа

Красная Поляна открывает вечернее катание

Красная Поляна открывает вечернее катание
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С сегодняшнего дня на сочинском курорте Красная Поляна кататься по склонам можно не только в светлое время дня. Вечернее катание открыто.

На горном курорте Красная Поляна стартуют вечерние катания - сегодня любители лыжных видов спорта смогут выйти на склоны после шести вечера.

Вечернее катание 20 декабря будет проходить впервые в сезоне 2024-2025, трассы будут работать с 18:30 до 22:00.

«Готовьтесь мчать по трассе «Реликтовый лес» и учиться новым маневрам на освещенной учебной трассе»

– курорт

Обильные снегопады в Сочи привели к увеличению высоты снежного покрова в горах, что позволяет запустить катание на новых трассах.

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