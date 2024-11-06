Красная Поляна открывает вечернее катание

С сегодняшнего дня на сочинском курорте Красная Поляна кататься по склонам можно не только в светлое время дня. Вечернее катание открыто.
На горном курорте Красная Поляна стартуют вечерние катания - сегодня любители лыжных видов спорта смогут выйти на склоны после шести вечера.
Вечернее катание 20 декабря будет проходить впервые в сезоне 2024-2025, трассы будут работать с 18:30 до 22:00.
«Готовьтесь мчать по трассе «Реликтовый лес» и учиться новым маневрам на освещенной учебной трассе»
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Обильные снегопады в Сочи привели к увеличению высоты снежного покрова в горах, что позволяет запустить катание на новых трассах.