Когда заканчивается горнолыжный сезон в "Красной Поляне"?

Кататься на горных лыжах и сноуборде на курорте "Красная Поляна" можно будет до 12 мая – такую дату закрытия озвучили в его пресс-службе.

Конец горнолыжного сезона на курорте "Красная Поляна" в Сочи придется на середину мая, рассказали в его пресс-службе.

"Курорт "Красная Поляна" завершит горнолыжный сезон 12 мая"

– заявление

В сообщении указано, что идущий сейчас сезон катания начался 6 декабря прошлого года.

На данный момент туристы могут кататься по 30 км трасс. Фрирайдерам доступны восемь специальных зон. Любителей вечернего катания ждут 5 км трассы. Кроме того, для экстремалов подготовлены три сноупарка, в составе которых есть разные снежные фигуры и стрит-линии.

Добраться до мест катания можно на 13 подъемниках. Нижняя станция находится на отметке 540 м, а подняться можно максимум до 2,3 тыс м над уровнем моря.

В пресс-службе уточнили, что часть канаток не будут работать в период с 7 по 30 апреля.

"В этот период для любителей горных лыж и сноубордов будут доступны трассы Восточного сектора и открыты канатные дороги: Восточный лес, Старт чемпиона, Водопад Поликаря, Снежная звезда. А с 1 по 12 мая будут открыты трассы горной долины Цирк-2"

– пресс-служба

Представители курорта уточнили, что популярность "Красной Поляны" растет: туристический поток увеличился приблизительно на 10% относительно прошлого года.