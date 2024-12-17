Вестник Кавказа

На Красной Поляне и Архызе начал действовать единый ски-пасс

На Красной Поляне и Архызе начал действовать единый ски-пасс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курорты "Красная Поляна" и "Архыз" объединились единым ски-пассом.  Туристы уже могут приобрести единый сезонный ски-пасс на два горных курорта.

В феврале у туристов появилась возможность приобрести единый ски-пасс для курортов "Красная Поляна" и "Архыз", передает ТАСС.

"Ввод единого сезонного ски-пасса для "Архыза" и Красной Поляны, как и планировали, состоялся в феврале. Это очень удобно для туристов, желающих посетить сразу два популярных места отдыха"

– сообщение курорта в КЧР

Единый ски-пасс привязывается к личным данным туриста, он именной, уточнили на курорте.

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