На Красной Поляне и Архызе начал действовать единый ски-пасс

Курорты "Красная Поляна" и "Архыз" объединились единым ски-пассом. Туристы уже могут приобрести единый сезонный ски-пасс на два горных курорта.
В феврале у туристов появилась возможность приобрести единый ски-пасс для курортов "Красная Поляна" и "Архыз", передает ТАСС.
"Ввод единого сезонного ски-пасса для "Архыза" и Красной Поляны, как и планировали, состоялся в феврале. Это очень удобно для туристов, желающих посетить сразу два популярных места отдыха"
– сообщение курорта в КЧР
Единый ски-пасс привязывается к личным данным туриста, он именной, уточнили на курорте.