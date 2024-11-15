Вестник Кавказа

На курорте "Архыз" откроется вечернее катание

На курорте "Архыз" откроется вечернее катание
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спуститься с гор на курорте "Архыз" в КЧР теперь можно будет в вечернее время. Стоимость катания в сумерках будет ниже дневного.

С 20 декабря на курорте "Архыз" туристы смогут кататься в том числе в вечернее время суток. 

Специально для вечернего катания на курорте начнут освещать склоны.  

Отметим, что билеты на подъемник (ски-пассы) в вечернее время  обойдутся любителям активного отдыха в меньшую сумму в отличие от дневных. Для взрослых стоимость ски-пасса до 27 декабря составит около 1,6 тыс рублей, для детей – порядка 1 тыс рублей. 

В наиболее популярное время, которое на курорте приходится на новогодние праздники и конец февраля, покататься вечером на лыжах можно будет за 1,9 тыс рублей (1,2 тыс рублей для детей). 

С 13 января по 1 февраля заполучить ски-пасс на вечернее катание можно будет за 1,7 тыс рублей (1,1 тыс рублей для детей).

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