Горнолыжные курорты на Юге России смогут продлить сезон

Сезон катания на горнолыжных курортах в Краснодарском крае и на Северном Кавказе в этом году будет длиннее обычного. Сезон продлится благодаря большой высоте снежного покрова, рассказал Вильфанд.

Прогноз по продолжительности сезона катания на горных курортах на Юге России дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По-прежнему сохраняется лавиноопасность на юге страны. Там редко бывает, чтобы в марте такое количество снега было, огромное количество снега. Это означает, что в этом году горнолыжный сезон продлится дольше, чем обычно"

– Роман Вильфанд

Он напомнил, что обычно зимний сезон на курортах "Красная Поляна", "Архыз", "Домбай" завершается в конце марта. В 2025 году сход снега ожидается лишь в первой декаде апреля.

При этом опасная погода в горах сейчас не позволяет наслаждаться лыжникам и сноубордистам снегом в полной мере, отметил Вильфанд, передает ТАСС.