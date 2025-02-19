Вестник Кавказа

Горнолыжные курорты на Юге России смогут продлить сезон

Горнолыжные курорты на Юге России смогут продлить сезон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сезон катания на горнолыжных курортах в Краснодарском крае и на Северном Кавказе в этом году будет длиннее обычного. Сезон продлится благодаря большой высоте снежного покрова, рассказал Вильфанд.

Прогноз по продолжительности сезона катания на горных курортах на Юге России дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По-прежнему сохраняется лавиноопасность на юге страны. Там редко бывает, чтобы в марте такое количество снега было, огромное количество снега. Это означает, что в этом году горнолыжный сезон продлится дольше, чем обычно"

– Роман Вильфанд

Он напомнил, что обычно зимний сезон на курортах "Красная Поляна", "Архыз", "Домбай" завершается в конце марта. В 2025 году сход снега ожидается лишь в первой декаде апреля.

При этом опасная погода в горах сейчас не позволяет наслаждаться лыжникам и сноубордистам снегом в полной мере, отметил Вильфанд, передает ТАСС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
775 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Горнолыжный курорт «Мамисон»: почему не открылся, новая дата запуска и стоимость ски-пассов

Горнолыжный курорт «Мамисон»: почему не открылся, новая дата запуска и стоимость ски-пассов

Когда ехать в Киргизию: горы, маки и Иссык-Куль

Когда ехать в Киргизию: горы, маки и Иссык-Куль

На &quot;Эльбрусе&quot; закрыты трассы из-за погодных условий

На "Эльбрусе" закрыты трассы из-за погодных условий

Курорт &quot;Домбай&quot; частично закрыт в КЧР

Курорт "Домбай" частично закрыт в КЧР

Открытие &quot;Мамисона&quot;: что ждет первых гостей курорта?

Открытие "Мамисона": что ждет первых гостей курорта?

Курорт &quot;Эльбрус&quot; закрывает канатные дороги из-за непогоды

Курорт "Эльбрус" закрывает канатные дороги из-за непогоды

Уникальный отель с обсерваторией появится на &quot;Архызе&quot; в 2025 году

Уникальный отель с обсерваторией появится на "Архызе" в 2025 году

Когда ехать в Турцию: направления для отдыха и фестивали в любое время года

Когда ехать в Турцию: направления для отдыха и фестивали в любое время года

Отдых в Бакуриани зимой: чем заняться кроме катания на лыжах?

Отдых в Бакуриани зимой: чем заняться кроме катания на лыжах?

Названа точная дата открытия курорта &quot;Мамисон&quot; в Северной Осетии

Названа точная дата открытия курорта "Мамисон" в Северной Осетии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы