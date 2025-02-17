Вестник Кавказа

Полуметровые сугробы выросли на Красной Поляне

Полуметровые сугробы выросли на Красной Поляне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На курорте "Красная Поляна" в Сочи сугробы выросли до 0,5 метров. Обильные снегопады будут длиться еще несколько дней.

Высота сугробов на Красной Поляне выросла до 0,5 метров и продолжает увеличиваться, рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

"Прирост снега за сутки в Сочи составил 5 см, в Красной Поляне его высота приближается к полуметровой и продолжает увеличиваться. Погодная ситуация травмоопасная и будет такой еще два дня"

- Андрей Прошунин

Кроме того, из-за обильных снегопадов сочинский аэропорт изменил режим работы: часть самолетов уходит на запасные аэродромы для посадки, другая часть задерживает вылет на несколько часов.

Из-за высокой вероятности схода лавин спасателям также пришлось приостановить операцию по поиску лыжника на курорте "Роза Хутор".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1045 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Погода не дает искать лыжника под лавиной в Сочи

Погода не дает искать лыжника под лавиной в Сочи

Шесть самолетов над Сочи ушли на запасные аэродромы

Шесть самолетов над Сочи ушли на запасные аэродромы

Новые леса появятся на Кубани в 2025 году

Новые леса появятся на Кубани в 2025 году

Шестеро получили ранения в ДТП на Кубани

Шестеро получили ранения в ДТП на Кубани

Ночной пожар в Новороссийске унес жизнь человека

Ночной пожар в Новороссийске унес жизнь человека

Отрезанных лавиной сноубордистов спасли в Сочи

Отрезанных лавиной сноубордистов спасли в Сочи

Губернатор Кубани обязал глав районов отвечать за строительство

Губернатор Кубани обязал глав районов отвечать за строительство

Авария забрала тепло из домов жителей Новороссийска

Авария забрала тепло из домов жителей Новороссийска

На месте поиска пропавшего лыжника началась метель в Сочи

На месте поиска пропавшего лыжника началась метель в Сочи

Аэропорт сменил режим работы из-за непогоды в Сочи

Аэропорт сменил режим работы из-за непогоды в Сочи

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы