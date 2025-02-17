Полуметровые сугробы выросли на Красной Поляне

На курорте "Красная Поляна" в Сочи сугробы выросли до 0,5 метров. Обильные снегопады будут длиться еще несколько дней.

Высота сугробов на Красной Поляне выросла до 0,5 метров и продолжает увеличиваться, рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

"Прирост снега за сутки в Сочи составил 5 см, в Красной Поляне его высота приближается к полуметровой и продолжает увеличиваться. Погодная ситуация травмоопасная и будет такой еще два дня"

- Андрей Прошунин

Кроме того, из-за обильных снегопадов сочинский аэропорт изменил режим работы: часть самолетов уходит на запасные аэродромы для посадки, другая часть задерживает вылет на несколько часов.

Из-за высокой вероятности схода лавин спасателям также пришлось приостановить операцию по поиску лыжника на курорте "Роза Хутор".