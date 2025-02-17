Вестник Кавказа

Погода не дает искать лыжника под лавиной в Сочи

Погода не дает искать лыжника под лавиной в Сочи
© Фото: ЮРПСО
Поисковая операция на месте схода лавины на курорте "Роза Хутор" временно прекращена. Причина – высокая вероятность схода лавин на территории за пределами оборудованных трасс.

Спасатели пока не могут искать лыжника, на которого накануне сошла лавина на курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщает пресс-служба ЮРПСО.

В отряде уточнили, что лавинные службы предупреждают: на сейчас в горах Сочи остается в силе высокая лавиноопасность. Вне курортов, где трассы подготавливаются специальным образом, сходят лавины, причем процесс этот неконтролируемый.

"В связи с опасностью проведения работ в месте схода вчерашней лавины поиск пропавшего лыжника силами спасателей ЮРПСО МЧС России временно не ведется"

– пресс-служба

Ранее сегодня стало известно, что спасатели добрались до сноубордистов, которые стали свидетелями схода лавины на лыжника. Сами они оказались отрезаны снежной стихией от курорта и не могли добраться до него, зато сумели связаться со спасательными службами и сообщить свои координаты.

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