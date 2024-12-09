Вестник Кавказа

"Красная Поляна" открыла 10 трасс для катания

"Красная Поляна" открыла 10 трасс для катания
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На горном курорте "Красная Поляна" вновь для катания открылись трассы. Ранее они приостанавливали работу из-за угрозы схода снежных лавин.

Сочинский курорт "Красная Поляна" открыл для катания трассы, которые временно закрывались из-за лавинной опасности.

"Открыты горнолыжные трассы "Озерная", "Красная Поляна", "Крутая", "Транзит", "Могул", "Учебная", "Звездная", "Старт чемпиона" (с 08:30 мск), "Серпантин", "Медовей", "Пихтовая", "Первый шаг" (траволатор), "Дежавю", "Панорама", "Западная", "Струна", "Снежная, "Первый снег", "Цирк-2", "Аибга", "Восточная" (от 2 300 до 2 050 м), "Восточная" (от 1 370 до 900 м) (с 09:30 мск)"

– сообщение

Также 12 марта возобновят работу трассы на соседних сочинских курортах.

Напомним, сочинские курорты этой зимой рассчитывают на продолжительный горнолыжный сезон.

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