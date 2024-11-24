Двух сноубордистов спасли на "Красной Поляне"

Два сноубордиста застряли на краю обрыва поблизости сочинского курорта "Красная Поляна". Их успешно эвакуировали вертолетом.

Двум сноубордистам в горах Сочи потребовалась помощь спасателей - любители зимнего спорта оказались в ловушке на краю обрыва.

Вертолет МЧС был задействован сегодня для эвакуации сноубордистов в Сочи. Сноубордисты выехали за пределы курорта "Красная поляна", во время катания по северному склону горы Аибги, они чуть не вылетели с обрыва. Один из экстремалов доехал до шапки замерзшего водопада и остановился на самом краю обрыва. Второй сноубордист остановился немного выше, на скальном выступе. Оказавшиеся в ловушке сноубордисты связались со спасатели и запросили помощь. Вертолет МЧС поднял туристов с помощью лебедки.

В результате ЧП никто не пострадал.