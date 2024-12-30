Землетрясения в Сочи 2025: почему происходят и ждать ли сильных разрушений?

В течение суток в Сочи произошли несколько землетрясений, которые ощущались в разных точках города. Жители и гости курорта бояться повторения толчков и их усиления.

В субботу 11 января Сочи пережил ряд подземных толчков. Первое землетрясение произошло ранним утром в 4:30. Магнитуда колебаний была небольшой – 3,5 балла, но эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км поэтому мог сильно ощущаться на поверхности. В это время большая часть жителей города-курорта спала, поэтому колебания заметили немногие.

Второй толчок случился в вечернее время в 20:43 и ощущался в разных районах города. В социальных сетях жители и гости Сочи писали о том, что почувствовали в это время сильные колебания, у многих из пользователей в квартирах раскачивались люстры, дрожали стекла и двери. В панике люди выбегали на улицу и боялись заходить обратно из-за страха повторения толчков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специалисты оценивают мощность этих колебаний в 5 баллов.

Далее произошло еще одно землетрясение, но оно было зафиксировано только с помощью приборов.

Эпицентры субботних толчков находились в 9 км от центра Сочи между селом Пластунка и Дагомыс.

При этом разрушений и жертв подземных толчков не зафиксировано. Все службы города, аэропорт, ж/д вокзалы и морской порт продолжили работу в обычном режиме.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Как часто в Сочи происходят землетрясения?

Землетрясения в Сочи не редкость. Город-курорт расположен в зоне сейсмического риска и имеет один из самых высоких индексов в стране - 9 баллов. Правда разрушительных толчков здесь почти не бывает. Обычно колебания не превышают 3-х баллов.

Но в 1909 и 1939 годах произошли землетрясения, которые оценили 6 баллов. При этом жертв и сильных разрушений не было. Больше всего в 1939 году пострадали некоторые корпуса санатория в поселке Уч-Дере.

Наиболее сильное землетрясение в Сочи было зафиксировано в 1955 году в районе Красной Поляны. Его сила была равна 7-8 баллам. Серьезные разрушения были обнаружены только на Краснополянской гидроэлектростанции.

Самым сильным за последние 30 лет считается землетрясение, которое произошло в Сочи в декабре 2012 года.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Тогда произошла серия толчков, сила которых не превышала 5,7 баллов.

В прошлом году в Сочи были зафиксированы слабые колебания в июле и ноябре. Магнитуда землетрясений составила 3,6 и 3,3 баллов соответственно.

Почему в Сочи случаются землетрясения?

Сочи окружен горами. Он расположен на южном склоне Кавказского хребта.

Как считают геологи, Кавказские горы – это молодое образование. Когда-то на месте гор было дно океана, но 28 млн лет назад литосферные плиты начали подниматься из-за столкновения. Над уровнем моря дно стало подниматься 5-8 млн лет назад.

Этот процесс продолжается и в настоящее время. Ежегодно Кавказские горы растут на 1-2 см. Это означает, что под землей продолжаются тектонические движения, которые приводят к землетрясениям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит ли опасаться землетрясений в Сочи туристам?

Землетрясения в Сочи в субботу 11 января отличаются от предыдущих тем, что произошли подряд за короткий промежуток времени.

Специалисты утверждают, что нередко бывают форшоки – то есть, слабые землетрясения, которые предшествуют более сильным и разрушительным.

Сейсмологи уверены, что подобного не случится в Сочи, так как вся энергия, которая накапливается в месте столкновения плит выходит на поверхность и не успевает накопиться в достаточном объеме для разрушительных толчков.

При этом специалисты призывают городские власти проверить готовность спецслужб в случае более мощных землетрясений, так как Сочи – один из самых популярных городов у туристов.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Что делать при землетрясение?

Не паниковать, так как во время паники внимание рассеяно и невозможно сконцентрироваться на правильных действиях.

Если есть возможность, в течение 15-20 секунд покинуть помещение, не пользуясь лифтом.

При нахождении в помещении найти проем в капитальной стене и расположиться в нем.

На улице стоит держаться подальше от деревьев и зданий.

После землетрясения оценить обстановку и оказать первую помощь окружающим.

Находясь под завалами, не зажигать огонь и постараться привлечь внимание людей на поверхности.