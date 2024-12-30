Новое землетрясение произошло в Сочи

Подземные толчки сегодня вечером, во второй раз за день, случились в Сочи. Их магнитуда пока не определена, эпицентр приблизительно совпадает с эпицентром утренней серии землетрясений.

Еще одно землетрясение зарегистрировано сегодня в Сочи, подробности рассказала глава городской сейсмослужбы Елена Карпович .

"Примерно в 20:45 мск в Сочи произошло небольшое землетрясение"

– Карпович

По ее словам, точная сила, характеризующая толчок, пока не определена.

Глава сейсмослужбы уточнила, что речь идет о повторении землетрясения, которое произошло сегодня же рано утром.

Карпович также сообщила информацию об эпицентре подземных толчков. По ее словам, землетрясение случилось там же, где и рано утром в субботу. Очаг располагался на глубине 5 км, передает "Интерфакс".

Напомним, утром Сочи накрыла серия землетрясений, магнитуда которых составила 3,5. Они происходили на протяжении нескольких часов. По словам Карпович, их причиной стал рост молодых кавказских гор.