Новое землетрясение произошло в Сочи

Еще одно землетрясение зарегистрировано сегодня в Сочи, подробности рассказала глава городской сейсмослужбы Елена Карпович .
"Примерно в 20:45 мск в Сочи произошло небольшое землетрясение"
– Карпович
По ее словам, точная сила, характеризующая толчок, пока не определена.
Глава сейсмослужбы уточнила, что речь идет о повторении землетрясения, которое произошло сегодня же рано утром.
Карпович также сообщила информацию об эпицентре подземных толчков. По ее словам, землетрясение случилось там же, где и рано утром в субботу. Очаг располагался на глубине 5 км, передает "Интерфакс".
Напомним, утром Сочи накрыла серия землетрясений, магнитуда которых составила 3,5. Они происходили на протяжении нескольких часов. По словам Карпович, их причиной стал рост молодых кавказских гор.