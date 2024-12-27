Небольшое землетрясение произошло около Спитака

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня в северной части Армении. Его почувствовали жители двух населенных пунктов Лорийской области, в том числе города Спитак. Сила в эпицентре достигала трех баллов.

Северную Армению тряхнуло сегодня вечером, рассказали в Спасательной службе армянского МВД.

Магнитуда подземных толчков составила 2,1. Приборы зарегистрировали их примерно в 18.31 по местному времени (17.31 мск). Эпицентр находился на расстоянии километра к северу от Спитака. Глубина залегания очага достигала 10 км.

В эпицентре силу толчков оценили в 2-3 балла. Их почувствовали жители самого Спитака, а также села Аревашох, расположенного в той же Лорийской области.

Спитакское землетрясение

Напомним, 7 декабря 1988 года почти весь север Армении был разрушен в результате страшного землетрясения. Его магнитуда достигла 8. От сильнейших подземных толчков Спитак буквально исчез с лица земли: город был уничтожен полностью, не уцелело ни одно здание, и произошло это всего за полминуты.

Всего землетрясение разрушило более 350 населенных пунктов. В стихийном бедствии погибли 25 тыс человек.