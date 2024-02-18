ВБ поможет Турции с развитием электрического железнодорожного транспорта

Турция получит крупную сумму денег от Всемирного банка на развитие одного из участка ТМТМ. Он находится в восточной части республики.

Всемирный банк окажет финансовую поддержку Турции в вопросе развития электрического железнодорожного транспорта. Об этом поведали 6 декабря в самом банке.

На эти цели Всемирный банк выделит $660 млн. Такое решение было принято накануне Советом ВБ.

Предполагается, что денежные средства пойдут на улучшение одного из железнодорожных участков Транскаспийского международного транспортного маршрута, который располагается на востоке Турции.

В рамках проекта планируется полностью модернизировать участок железной дороги протяженностью 660 км. Кроме того, дизельные поезда будут заменены электрическими.

Напомним, первый грузовой поезд отправился по новому маршруту Срединного коридора минувшим летом.