Текстильная фабрика в КЧР создаст 620 рабочих мест

На текстильном предприятии в Карачаево-Черкессии заработала первая линия производства. Когда фабрика заработает на полную мощность, жители республики получат свыше 620 рабочих мест.
В Карачаево-Черкессии запустили первую линию текстильной фабрики. Это позволило создать свыше 100 рабочих мест, рассказали в республиканском Минпромэнерго.
«В этом году предприятие реализовало первый этап проекта - запуск производственной линии по изготовлению 800 тонн акриловой пряжи в год, открыто 110 новых рабочих мест»
- Минпромэнерго Карачаево-Черкессии
Полностью предприятие заработает в наступающем году. Оно создаст свыше 620 рабочих мест для жителей республики.