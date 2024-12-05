Вестник Кавказа

Текстильная фабрика в КЧР создаст 620 рабочих мест

Текстильная фабрика в КЧР создаст 620 рабочих мест
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На текстильном предприятии в Карачаево-Черкессии заработала первая линия производства. Когда фабрика заработает на полную мощность, жители республики получат свыше 620 рабочих мест.

В Карачаево-Черкессии запустили первую линию текстильной фабрики. Это позволило создать свыше 100 рабочих мест, рассказали в республиканском Минпромэнерго.

«В этом году предприятие реализовало первый этап проекта - запуск производственной линии по изготовлению 800 тонн акриловой пряжи в год, открыто 110 новых рабочих мест»

- Минпромэнерго Карачаево-Черкессии

Полностью предприятие заработает в наступающем году. Оно создаст свыше 620 рабочих мест для жителей республики.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
785 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Злостными неплательщиками за электроэнергию в КЧР оказались коммунальщики

Злостными неплательщиками за электроэнергию в КЧР оказались коммунальщики

Телефон на зарядке стал причиной пожара в Черкесске

Телефон на зарядке стал причиной пожара в Черкесске

Восемь сел остались без газа в КЧР

Восемь сел остались без газа в КЧР

В Карачаево-Черкесии ввели туристический налог на популярных курортах

В Карачаево-Черкесии ввели туристический налог на популярных курортах

Дети провалились под тонкий лед в Карачаево-Черкесии

Дети провалились под тонкий лед в Карачаево-Черкесии

Между Таганрогом и Архызом будут ходить рейсовые автобусы

Между Таганрогом и Архызом будут ходить рейсовые автобусы

Заправки для электромобилей установили в Карачаево-Черкесии

Заправки для электромобилей установили в Карачаево-Черкесии

Из Ростова на Домбай на февральские праздники отправится турпоезд

Из Ростова на Домбай на февральские праздники отправится турпоезд

Карачаево-Черкесия заняла первое место в акции &quot;Вода России&quot;

Карачаево-Черкесия заняла первое место в акции "Вода России"

Две автоаварии произошли на одном участке трассы в КЧР

Две автоаварии произошли на одном участке трассы в КЧР

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы