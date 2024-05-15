Зурабишвили раскритиковала встречу генсека Совета Европы с «Мечтой»

Генсек Совета Европы находится с визитом в Тбилиси, где встретился с представителями правящей партии «Грузинская мечта» и договорился о возможности внесения изменений в закон об иноагентах. Этот шаг раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Уже бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла критике генсека Совета Европы (СЕ) Алена Берсе за встречу с членами «Грузинской мечты», чье правительство считает нелегитимным.

Саломе Зурабишвили переговорила с Аленом Берсе после его заявления о согласии руководства Грузии внести изменения в закон об иноагентах. Она отметила, что единственная задача СЕ – защита демократии и прав человека.

«Я объяснила генеральному секретарю и его делегации, что это не их мандат, право или обязанность – назначать какую-то комиссию с еще никем непризнанным правительством»

- Саломе Зурабившили

С ее слов, генсек Совета Европы не до конца понимает политическую ситуацию в Грузии, чем воспользовалась «Грузинская мечта».

Сам Ален Берсе рассказал о назначении своего визита в Тбилиси. Он передал, что приехал для того, чтобы помочь разрешить политический кризис, а не признавать легитимность или нелегитимность выборов.