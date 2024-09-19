Вестник Кавказа

Закон об иноагентах обещают изменить власти Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Руководство Грузии готово внести изменения в закон об иноагентах, вызвавший весной массовые акции протеста, но все равно принятый и давно вступивший в силу, – решение было принято в ходе визита в Тбилиси генсека СЕ Алена Берсе.

Власти Грузии согласны изменить вызвавший громкий резонанс закон об иностранных агентах, заявил генсек Совета Европы Ален Берсе по итогам продлившегося несколько дней визита в Тбилиси.

"Будет создана рабочая группа из представителей Грузии и Совета Европы, в том числе Венецианской комиссии, и будут определены изменения, которые следует внести в законодательство"

– Берсе

Его слова подтвердил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Глава правительства выразил благодарность генсеку СЕ от имени грузинского народа и сообщил, что Тбилиси готов вести сотрудничество с Советом Европы.

Однако премьер уточнил, что грузинской стороне понадобятся конкретные "обоснования" – как именно данный закон нарушает правовые нормы и какие.

Генсек СЕ отметил также, что предупредил грузинское руководство о необходимости применять силу против участников протестов пропорционально. Берсе добавил, что госорганы обещали ему должным образом расследовать случаи непропорционального применения насилия и выпустить всех, кто был задержан за административные нарушения.

Кроме того, глава СЕ назвал основную цель своего визита. По его словам, он стремился помочь в урегулировании политического кризиса, перед ним не стояло задачи "легитимизировать или не-легитимизировать выборы".

Закон об иноагентах в Грузии – в чем суть?

Напомним, создатели закона "О прозрачности иностранного влияния" стремились предать огласке список организаций, которые в достаточно серьезной степени – минимум на 20% – финансируются из-за рубежа. Они включаются в особый реестр, участники которого обязаны ежегодно подавать декларации.

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