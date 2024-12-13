Генсек Совета Европы второй раз встречается с Кобахидзе

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, который находится в Тбилиси с визитом с 18 декабря, сегодня снова, уже во второй раз за свой приезд, встретился с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

Новая встреча генсека Совета Европы Алена Берсе и грузинского премьера Ираклия Кобахидзе состоялась сегодня в Тбилиси, о ней сообщают СМИ.

По данным IPN, генсек СЕ прибыл для переговоров в администрацию правительства.

Первая встреча Кобахидзе с Берсе прошла 18 декабря, в день приезда главы Совета Европы в Тбилиси. На ней, по словам Кобахидзе, сторонами была достигнута договоренность продолжать тесное сотрудничество, налаженное еще в 1990-е годы. Кроме того, как уточнил премьер-министр, он обсудил с Берсе нынешнюю непростую ситуацию в стране, однако в каком именно ключе, политик уточнить отказался.

Ранее сообщалось, что визит Берсе в Грузию продлится до 21 декабря. В его программу входили встречи с представителями власти, оппозиции и гражданского общества.