Кобахидзе рассказал генсеку Совета Европы о ситуации в Грузии

С визитом в Тбилиси приехал генсек Совета Европы Ален Берсе. С ним провел встречу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и рассказал о ситуации в стране.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с генсеком Совета Европы Аленом Берсе, передали в грузинском правительстве.

«Мы договорились, что тесное сотрудничество между нашей страной и Советом Европы продолжится. С 90-х годов у нас было очень тесное сотрудничество. В наших интересах, чтобы это сотрудничество продолжилось максимально активно»

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что визит Алена Берсе играет существенную роль в евроинтеграции Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили, что сейчас происходит в стране. Глава правительства передал, что не может разглашать детали разговора, так как встреча проходила в закрытом формате.

Ален Берсе прилетел сегодня в Тбилиси и намерен переговорить с руководством страны – председателем правительства Шалвой Папуашвили, новым президентом Михаилом Кавелашвили, министром иностранных дел Макой Бочоришвили и лидерами оппозиции.