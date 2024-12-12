Кобахидзе назвал заявления Зурабишвили в Европарламенте абсурдными

Сегодня бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила перед Европарламентом с речью о текущих событиях в стране. Премьер-министр республики назвал ее неактуальной и абсурдной.

Заявления уже бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили неактуальны и абсурдны, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Я впервые вижу, как человек вцепился в свой стул. Действительно, я впервые вижу, чтобы Саломе Зурабишвили так эмоционально относилась к собственному креслу. Она не хочет расставаться со своей должностью, поэтому у нее очень тяжелое эмоциональное состояние, она позволяет себе все что можно и нельзя»

- Ираклий Кобахидзе

Сегодня Саломе Зурабишвили выступила перед Европарламентом и в своей речи призвала ЕС действовать быстрее, чтобы разрешить политический кризис в Грузии. С ее слов, общество в стране не разобщено: по другую сторону народа стоит «репрессивный аппарат правительства».

Она еще раз подчеркнула основное требование протестующих в Тбилиси – проведение новых выборов, и обратила внимание Европарламента, что останется без охраны после окончания своих полномочий.

Напомним, что срок полномочий Саломе Зурабишвили истекает 29 декабря – в день инаугурации нового президента страны Михаила Кавелашвили. Несмотря на это, она отказывается покидать президентское кресло, так как считает себя единственной законной властью в Грузии.