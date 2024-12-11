Зурабишвили не покинет пост президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают 29 декабря, в день инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили, по-прежнему не готова отказываться от мандата по окончании срока.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили не изменила своего решения не покидать этот пост даже после инаугурации Михаила Кавелашвили, избранного новым президентом 14 декабря. О намерении оставаться на прежних позициях она сообщила зарубежным СМИ в ответ на соответствующий вопрос.

"Да, ничего не изменилось"

– Зурабишвили

Президент заверила, что останется в своем кресле до того момента, когда состоятся новые выборы в парламент, так как итоги выборов 26 октября она не признает.

Кроме того, политик обратилась к Евросоюзу с призывом оказать поддержку участникам протестов, которые выступают против приостановки Грузией процесса евроинтеграции.

Зурабишвили добавила, что полностью порвала все связи с правящей партией "Грузинская мечта".