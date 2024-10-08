Поезд в Сочи из Нижневартовска ускорится на 10 часов

В новом расписании РЖД поезд, курсирующий между Нижневартовском и Сочи, ускорится. Время в пути до черноморского курорта вскоре сократится почти на 10 часов.

Обновленное расписание РЖД оценят жители ХМАО - поезд из Нижневартовска в Сочи (Адлер) будет ходить на 10 часов быстрее.

Сейчас добраться поездом до Черного моря из Нижневартовска можно за 4 дня 5 часов, с 15 декабря расписание изменится и тот же поезд No345 будет идти 3 дня 20 часов. Время в дороге уменьшится на 9,5 часов. В обратном направлении ускорение будет не таким заметным - на 4,5 часа.

РЖД готовится на следующей неделе запустить расписание на три года - оно будет действительным до середины декабря 2027 года. Корректировка может произойти в марте, а также в октябре.