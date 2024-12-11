Вестник Кавказа

В Краснодаре горела детская клиника

В Краснодаре горела детская клиника
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар случился вечером воскресенья в лабораторном помещении краснодарской детской горбольницы. Благодаря усилиям четырех десятков огнеборцев его удалось быстро остановить и потушить. Никто из детей-пациентов и персонала клиники не пострадал.

Как рассказали сегодня в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в кубанской столице сегодня случился пожар в детской горбольнице. Огонь возник на территории больничной лаборатории.

По данным пожарников, пожар охватил 60 кв м лабораторных помещений. Что привело к возгоранию, пока не установлено.

На тушение пожара в детской клинике было брошено 12 машин и 39 пожарников. К началу восьмого часа им удалось остановить распространение огня, и вскоре пожар был полностью потушен.

По счастью, инцидент прошел без единого пострадавшего.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
880 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Почти 40 км берега очищено от мазута на Кубани

Почти 40 км берега очищено от мазута на Кубани

Мазут погубил 11 дельфинов на Кубани

Мазут погубил 11 дельфинов на Кубани

Новая дорога сократила путь из Краснодара до Крымского моста

Новая дорога сократила путь из Краснодара до Крымского моста

Пункт по спасению пернатых открылся в Темрюке

Пункт по спасению пернатых открылся в Темрюке

Жительница Кубани отдала 3,5 млн рублей за продление услуг связи

Жительница Кубани отдала 3,5 млн рублей за продление услуг связи

В Анапе будет работать экологический десант из Севастополя

В Анапе будет работать экологический десант из Севастополя

МЧС: мазутом загрязнено 54 км береговой линии на Кубани

МЧС: мазутом загрязнено 54 км береговой линии на Кубани

Красная Поляна примет спортивно–музыкальный фестиваль

Красная Поляна примет спортивно–музыкальный фестиваль

На Кубани выросло число памятников истории и культуры

На Кубани выросло число памятников истории и культуры

Сотни птиц с признаками нефтепродуктов принял Ставрополь

Сотни птиц с признаками нефтепродуктов принял Ставрополь

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы