В Краснодаре горела детская клиника

Пожар случился вечером воскресенья в лабораторном помещении краснодарской детской горбольницы. Благодаря усилиям четырех десятков огнеборцев его удалось быстро остановить и потушить. Никто из детей-пациентов и персонала клиники не пострадал.

Как рассказали сегодня в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в кубанской столице сегодня случился пожар в детской горбольнице. Огонь возник на территории больничной лаборатории.

По данным пожарников, пожар охватил 60 кв м лабораторных помещений. Что привело к возгоранию, пока не установлено.

На тушение пожара в детской клинике было брошено 12 машин и 39 пожарников. К началу восьмого часа им удалось остановить распространение огня, и вскоре пожар был полностью потушен.

По счастью, инцидент прошел без единого пострадавшего.