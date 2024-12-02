База отдыха загорелась в Ессентуках

В Ессентуках на Ставрополье приступили к тушению пожара на неработающей базе отдыха. Площадь возгорания – 200 кв м.
На базе отдыха случился пожар в Ессентуках. Сейчас она не работает, рассказал глава города Владимир Крутников.
Он передал, что возгорание началось с кровли одного из залов. В местном МЧС уточнили, что огонь разросся до 200 кв м.
«Горит кровля одного из залов бывшей базы отдыха (на данный момент не функционирует)»
- Владимир Крутников
Над ликвидацией пожара работают 37 огнеборцев и 17 единиц спецтехники.