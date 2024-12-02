Вестник Кавказа

База отдыха загорелась в Ессентуках

База отдыха загорелась в Ессентуках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ессентуках на Ставрополье приступили к тушению пожара на неработающей базе отдыха. Площадь возгорания – 200 кв м.

На базе отдыха случился пожар в Ессентуках. Сейчас она не работает, рассказал глава города Владимир Крутников.

Он передал, что возгорание началось с кровли одного из залов. В местном МЧС уточнили, что огонь разросся до 200 кв м.

«Горит кровля одного из залов бывшей базы отдыха (на данный момент не функционирует)»

- Владимир Крутников

Над ликвидацией пожара работают 37 огнеборцев и 17 единиц спецтехники.

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