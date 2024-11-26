Дикий кабан напугал жителей Ессентуков

Дикий кабан пробрался на территорию города Ессентуки в Ставропольском крае и напугал местных жителей. На его поиски отправилась группа спасателей.

Жители Ессентуков на Ставрополье заметили в городе бегающего дикого кабана и запечатлели его на видео. На происшествие оперативно среагировали спасатели и начали разыскивать животное, рассказал мэр города Владимир Крутников.

«Пожалуйста, не пытайтесь поймать дикое животное самостоятельно, это может быть опасно. Не надо также его приманивать едой, дразнить и снимать на камеру»

- Владимир Крутников

Он передал, что группа спасателей объехала все локации, названные местными жителями диспетчеру, однако найти кабана так и не удалось.