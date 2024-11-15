Вестник Кавказа

Семья медведей пробралась в Кисловодск ночью

Семья медведей пробралась в Кисловодск ночью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько медведей попали на камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали их проникновение на окраину Кисловодска. Их следы также заметили местные жители.

Камеры уличного видеонаблюдения заметили в окрестностях Кисловодска увидели медведицу с медвежатами. Они ходили мимо городских построек этой ночью, рассказал глава курорта Евгений Моисеев.

«На территории городских лесов Кисловодска камеры системы видеонаблюдения „Безопасный город“ зафиксировали семейство медведей. Медвежьи следы обнаружили и жители в окрестностях Кисловодска»

- Евгений Моисеев

Он выдвинул предположение, что медвежья семья пришла в город с гор Кавказа, которые известны разнообразной флорой и фауной.

Минприроды Ставрополья осведомлено о ситуации, добавил мэр города.

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