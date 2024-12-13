Турция упростит выезд беженцев в Сирию

Сирийские беженцы смогут в упрощенном варианте выезжать из Турции. Это стало возможно благодаря новым правилам оформления таможенной декларации.

Выезд беженцев в Сирию из Турции будет упрощен. Они смогут в облегченном варианте оформлять таможенные декларации о вывозе имущества, согласно предписанию Минторга Турции.

Процесс возвращения сирийцев на родину особенно ускорился после недавней смены власти, передал глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер. Он также раскрыл план возвращения беженцев, состоящий из двух этапов.

«На первом этапе в различные районы Сирии вернутся вынужденные переселенцы, находящиеся в лагерях беженцев в провинции Идлиб, а в последующем - сирийцы, находящиеся в Турции. Весь процесс носит добровольный характер»

- Яшар Гюлер