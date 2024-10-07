Пашинян готовится ко встрече Макрона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня поздравил с днем рождения президента Франции Эммануэля Макрона, отметив се его усилия, направленные на укрепление "суверенитета" Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня разразился многословным посланием в честь дня рождения президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила пресс-служба правительства страны.

"От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам крепкого здоровья, несгибаемой воли и успехов на благо Франции и французского народа. С особой благодарностью хотел бы подчеркнуть, что в период Вашего президентства и благодаря Вашей непоколебимой приверженности основанные на объединяющих наши два народа многовековой дружбе и общих ценностях привилегированные отношения между Арменией и Францией сейчас достигли новой важной вехи, трансформируясь в настоящее стратегическое партнерство"

- Никол Пашинян

Пашинян поблагодарил дружественную Францию и лично Макрона за его личные усилия и постоянную поддержку в укреплении "суверенитета, устойчивости и демократии Армении", а также "на установление прочного и справедливого мира в регионе Южного Кавказа" по случаю поздравив Макрона и с наступающими Рождеством и Новым годом, передает Новости-Армения.

Армянский премьер не преминул лишний раз пригласить президента Франции в Армению в следующем году, говорится в послании.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости сообщил, что в Армению продолжает поступать наступательное оружие от западных стран, однако ни Франция, ни США не слышат призывов Азербайджана остановить ее вооружение. В Армении не должны забывать результатов Второй Карабахской войны и контртеррористической операции сентября 2023 года. И должны понимать, что западные покровители не окажут им помощь "на земле", призвал азербайджанский лидер.