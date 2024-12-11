Вестник Кавказа

В Дагестане ликвидировали крупную майнинг-ферму

В Дагестане ликвидировали крупную майнинг-ферму
© Фото: МВД по Дагестану
Дагестанские правоохранители обнаружили и ликвидировали крупную незаконную майнинг-ферму в Левашинском районе республики – она была напрямую запитана от линии электропередачи и сильно досаждала жителям района.

Сотрудники УФСБ России по РД совместно с МВД Дагестана и специалистами филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" обнаружили на въезде в село Леваши на территории автозаправочной станции "Декъа" крупную майнинг-ферму, которая находилась в кунге грузовика и была запитана прямо от ЛЭП, снабжающей районный центр электроэнергией, говорится в пресс-релизе МВД по Дагестану, поступившему в редакцию "Вестника Кавказа".

В ходе проверки на объекте обнаружено 75 аппаратов моделей Avalon и Whatsminer, которые использовались для добычи криптовалюты. Все оборудование было изъято правоохранителями в установленном порядке, с составлением соответствующих актов.

Сейчас специалисты сетевой компании проводят подсчет нанесенного ущерба.

Следует отметить, что жители села и близлежащих населенных пунктов неоднократно сталкивались с проблемами с обеспечением электроэнергией и заниженным напряжением в сети переменного тока – как полагают специалисты, это было напрямую связано с работой подпольной майнинг-фермы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
755 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Как убийца депутата пронес в парламент пистолет в Абхазии?

Как убийца депутата пронес в парламент пистолет в Абхазии?

В Абхазии главную елку откроют 25 декабря

В Абхазии главную елку откроют 25 декабря

В Абхазии могут лишить неприкосновенности депутата, подозреваемого в убийстве

В Абхазии могут лишить неприкосновенности депутата, подозреваемого в убийстве

Стрельба в Абхазии: объявлен план-перехват

Стрельба в Абхазии: объявлен план-перехват

Фальшивомонетчики устроили маскарад, чтобы сбыть поддельные купюры в Армении

Фальшивомонетчики устроили маскарад, чтобы сбыть поддельные купюры в Армении

Подозреваемый в убийстве депутат сбежал в Абхазии

Подозреваемый в убийстве депутат сбежал в Абхазии

Стрельба у парламента Абхазии: убит депутат

Стрельба у парламента Абхазии: убит депутат

Вымогательство привело сотрудников СМИ на Ставрополье к тюрьме

Вымогательство привело сотрудников СМИ на Ставрополье к тюрьме

Экс-министра Ингушетии приговорили к тюрьме и сразу освободили

Экс-министра Ингушетии приговорили к тюрьме и сразу освободили

Пятерых членов вооруженной группы арестовали на Ставрополье

Пятерых членов вооруженной группы арестовали на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы