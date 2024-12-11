В Дагестане ликвидировали крупную майнинг-ферму

Дагестанские правоохранители обнаружили и ликвидировали крупную незаконную майнинг-ферму в Левашинском районе республики – она была напрямую запитана от линии электропередачи и сильно досаждала жителям района.

Сотрудники УФСБ России по РД совместно с МВД Дагестана и специалистами филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" обнаружили на въезде в село Леваши на территории автозаправочной станции "Декъа" крупную майнинг-ферму, которая находилась в кунге грузовика и была запитана прямо от ЛЭП, снабжающей районный центр электроэнергией, говорится в пресс-релизе МВД по Дагестану, поступившему в редакцию "Вестника Кавказа".

В ходе проверки на объекте обнаружено 75 аппаратов моделей Avalon и Whatsminer, которые использовались для добычи криптовалюты. Все оборудование было изъято правоохранителями в установленном порядке, с составлением соответствующих актов.

Сейчас специалисты сетевой компании проводят подсчет нанесенного ущерба.

Следует отметить, что жители села и близлежащих населенных пунктов неоднократно сталкивались с проблемами с обеспечением электроэнергией и заниженным напряжением в сети переменного тока – как полагают специалисты, это было напрямую связано с работой подпольной майнинг-фермы.