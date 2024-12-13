Жителям Минвод вернули свет

Электричество вернулось в дома 1,5 тыс абонентов в Минводах на Ставрополье. Ранее на городских электросетях произошла авария.

В Минеральных Водах на Ставрополье справились с аварией на электросетях, оставившей без света около 1,5 тыс абонентов, передали местные власти.

«Аварийно-восстановительные работы завершены. Электроснабжение всех абонентов восстановлено»

- глава Минераловодского округа Максим Гаранжа

Ранее он сообщал, что 14 улиц Минвод остались без света. О точном числе абонентов, которых затронула авария, не сообщалось.