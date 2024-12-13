Авария в Минводах: без света остались 14 улиц

14 улиц Минвод лишись электричества из-за аварии. Специалисты начали восстановительные работы.
В Минеральных Водах на Ставрополье случилась авария на электросетях. Специалисты приступили к ликвидации последствий, рассказал и.о главы Минераловодского округа Максим Гаранжа.
«По вопросу аварийного отключения электроэнергии в городе Минеральные Воды: (...) вышел из строя фиде»
- Максим Гаранжа
Информации о том, сколько конкретно человек осталось без электричества, нет. Известно, что авария затронула 14 улиц города.