Вестник Кавказа

Авария в Минводах: без света остались 14 улиц

Настольная лампа
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
14 улиц Минвод лишись электричества из-за аварии. Специалисты начали восстановительные работы.

В Минеральных Водах на Ставрополье случилась авария на электросетях. Специалисты приступили к ликвидации последствий, рассказал и.о главы Минераловодского округа Максим Гаранжа.

«По вопросу аварийного отключения электроэнергии в городе Минеральные Воды: (...) вышел из строя фиде»

- Максим Гаранжа

Информации о том, сколько конкретно человек осталось без электричества, нет. Известно, что авария затронула 14 улиц города.

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