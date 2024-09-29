В Кавминводах обновят систему водоснабжения

Проблем с водоснабжением в Кавминводах станет меньше в ближайшие года. Планируется модернизация сетей, ее проведут до 2030 года.

В Кавминводах будут проведены работы по обновлению сетей водоснабжения, а также электроснабжения, рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

"У нас есть проект по улучшению водоснабжения и электроснабжения. Электроснабжение в течение двух лет мы сделаем.<…> Работаем над тем, чтобы возможности водоснабжения Кавминвод в течение ближайших шести лет, до 2030 года, увеличить"

– глава Ставрополья

Помимо этого, поделился Владимиров, будет улучшена транспортная ситуация в Пятигорске, будут строиться новые автомобильные развязки.