Вестник Кавказа

Пункт по спасению пернатых открылся в Темрюке

Пункт по спасению пернатых открылся в Темрюке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Темрюкском районе появился пункт по спасению птиц. Сюда прибыли сотни волонтеров. Они спасают пернатых, попавших в мазут.

В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Пункт появился на базе кайт-школы в Кизилташском проезде. Здесь уже находятся сотни волонтеров из разных уголков региона под руководством ветеринаров.

Отмечается, что добровольцы прибыли в Темрюкскую область, чтобы спасать пернатых, которые оказались в мазуте из-за крушения танкеров в Черном море.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1000 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новая дорога сократила путь из Краснодара до Крымского моста

Новая дорога сократила путь из Краснодара до Крымского моста

Жительница Кубани отдала 3,5 млн рублей за продление услуг связи

Жительница Кубани отдала 3,5 млн рублей за продление услуг связи

В Анапе будет работать экологический десант из Севастополя

В Анапе будет работать экологический десант из Севастополя

МЧС: мазутом загрязнено 54 км береговой линии на Кубани

МЧС: мазутом загрязнено 54 км береговой линии на Кубани

Красная Поляна примет спортивно–музыкальный фестиваль

Красная Поляна примет спортивно–музыкальный фестиваль

На Кубани выросло число памятников истории и культуры

На Кубани выросло число памятников истории и культуры

Сотни птиц с признаками нефтепродуктов принял Ставрополь

Сотни птиц с признаками нефтепродуктов принял Ставрополь

Три пляжа Анапы избавили от мазута

Три пляжа Анапы избавили от мазута

Повторное загрязнение мазутом побережья произошло на Кубани

Повторное загрязнение мазутом побережья произошло на Кубани

Красная Поляна открывает вечернее катание

Красная Поляна открывает вечернее катание

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы