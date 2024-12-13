Пункт по спасению пернатых открылся в Темрюке

В Темрюкском районе появился пункт по спасению птиц. Сюда прибыли сотни волонтеров. Они спасают пернатых, попавших в мазут.

В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Пункт появился на базе кайт-школы в Кизилташском проезде. Здесь уже находятся сотни волонтеров из разных уголков региона под руководством ветеринаров.

Отмечается, что добровольцы прибыли в Темрюкскую область, чтобы спасать пернатых, которые оказались в мазуте из-за крушения танкеров в Черном море.