В Анапе будет работать экологический десант из Севастополя

Мазут на пляжах Анапы наравне с кубанскими экологами, спасателями и активистами будет помогать убирать и экологический десант из Севастополя, сообщил сегодня глава города федерального значения Михаил Развожаев.

Власти крымского города федерального значения Севастополя сегодня отправили экологический десант в Анапу для уборки мазута, выброшенного на побережье в результате крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"По моему поручению из Севастополя в Анапу отправился экологический десант: волонтеры будут помогать ликвидировать последствия разлива мазута. Сегодня поздно вечером ребята прибудут на место, завтра с утра уже приступят к работе. Предварительно, волонтеры пробудут в Анапе неделю"

- Михаил Развожаев

Пока помогать кубанским спасателям, экологам и добровольцам будут 30 крымчан, но желающих отправиться на помощь гораздо больше, подчеркнул Развожаев.