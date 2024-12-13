Вестник Кавказа

США пообещали сохранить диалог с Ираном при Трампе

США пообещали сохранить диалог с Ираном при Трампе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Помощник Джозефа Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан спрогнозировал, что администрация Дональда Трампа может организовать новую ядерную сделку с Ираном. Мотивом станет потребность не допустить создания ядерного оружия в Исламской Республике.

Представитель администрации Джозефа Байдена, помощник по нацбезопасности Джейк Салливан выразил сегодня уверенность в том, что после смены власти в США и возвращения в Белый дом Дональда Трампа Вашингтон не прекратит дипломатические контакты с Ираном и Китаем, несмотря на предвзятость избранного президента по отношению к этим государствам.

"Что касается Ирана и Китая, на мой взгляд, тут есть возможности не только с точки зрения сдерживания и противодействия, но и дипломатии"

– Джейк Салливан

Чиновник подчеркнул, что с Китаем администрация Трампа будет вынуждена поддерживать диалог, чтобы при нарастании экономической конкуренции не рисковать политической стабильностью и не утрачивать возможности сотрудничества там, где это будет выгодно США.

Что касается Ирана, то Салливан верит в шансы обновленного соглашения по иранской ядерной программе при Дональде Трампе, исключившем США из предыдущей сделки с Тегераном в 2018 году.

"Может быть, в этот раз он сможет устроить новую сделку, учитывая ситуацию, в которой находится Иран"

– Джейк Салливан

Помощник Байдена по нацбезопасности пояснил, что из-за падения режима Башара Асада в Сирии, потерь "Хезболлы" в Ливане и ХАМАС в секторе Газа Тегеран ощущает ослабление своих позиций на Ближнем Востоке, и это может мотивировать иранские власти по-настоящему озаботиться производством ядерного оружия. Следовательно, США нужно приложить дипломатические усилия, чтобы не допустить перехода Ирана в "ядерный клуб".

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