Вестник Кавказа

Трамп задумался над превентивным ударом по Ирану – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Дональд Трамп рассматривает возможность превентивных ударов по Ирану. По решению иранского вопроса рассматриваются два варианта.

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники передают, что Трамп в телефонной беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху выразил обеспокоенность по поводу иранского ядерного прорыва.

При этом другие источники заявили, что в ходе обсуждений иранского вопроса с Трампом рассматривались два варианта. Первый связан с отправкой американских войск на Ближний Восток.

Кроме того, Штаты могут продать Израилю оружие, которое усилит его наступательную мощь и сможет вывести из строя иранские ядерные объекты.

Другой вариант заключается в использовании угрозы применения военной силы в сочетании с американскими санкциями. Источник сказал, что Иран после этого согласится прибегнуть дипломатии.

Издание напомнило, что такую стратегию Трамп использовал в отношении КНДР во время своего первого пребывания на посту президента, хотя дипломатия закончилась неудачно.

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