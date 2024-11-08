Трамп задумался над превентивным ударом по Ирану – СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Источники передают, что Трамп в телефонной беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху выразил обеспокоенность по поводу иранского ядерного прорыва.
При этом другие источники заявили, что в ходе обсуждений иранского вопроса с Трампом рассматривались два варианта. Первый связан с отправкой американских войск на Ближний Восток.
Кроме того, Штаты могут продать Израилю оружие, которое усилит его наступательную мощь и сможет вывести из строя иранские ядерные объекты.
Другой вариант заключается в использовании угрозы применения военной силы в сочетании с американскими санкциями. Источник сказал, что Иран после этого согласится прибегнуть дипломатии.
Издание напомнило, что такую стратегию Трамп использовал в отношении КНДР во время своего первого пребывания на посту президента, хотя дипломатия закончилась неудачно.