Трамп заявил о возможной войне США и Ирана

Дональд Трамп не исключил возможность войны с Ираном. Избранный президент США не рассказал о действиях, которые могут быть предприняты против Тегерана.

Избранный американский президент Дональд Трамп допустил возможность военного противостояния США с Ираном.

На вопрос журналиста издания Time о шансах начала войны Вашингтона и Тегерана политик сделал паузу, а потом сказал: "Все возможно".

Он также заявил, что случится может все что угодно, сейчас нестабильная ситуация.

При этом Трамп не стал раскрывать журналисту действия, которые США предприняли бы против Ирана в будущем.