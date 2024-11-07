Трамп заявил о возможной войне США и Ирана

Дональд Трамп не исключил возможность войны с Ираном. Избранный президент США не рассказал о действиях, которые могут быть предприняты против Тегерана.
Избранный американский президент Дональд Трамп допустил возможность военного противостояния США с Ираном.
На вопрос журналиста издания Time о шансах начала войны Вашингтона и Тегерана политик сделал паузу, а потом сказал: "Все возможно".
Он также заявил, что случится может все что угодно, сейчас нестабильная ситуация.
При этом Трамп не стал раскрывать журналисту действия, которые США предприняли бы против Ирана в будущем.