Максим Шевченко о падении Башара Асада, судьбе Сирии, выгоде России, Турции, Ирана

В ночь на 8 декабря сирийские повстанцы, за несколько недель взявшие под контроль ключевые города, захватили Дамаск, что ознаменовало собой конец правления Башара Асада, руководившего страной с 2000 года. Экс-президент передал власть оппозиционерам и покинул страну.

Что послужило причиной падения дома Асадов, почему это произошло так быстро, какие возможности открываются для России, Ирана и Турции, зачем экс-президент Сирии полетел в Москву — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.