Горнолыжные курорты Грузии открывают сезон

В Грузии 21 декабря начинают работать для туристов горнолыжные курорты. Сезон катания 2024-2025 официально открыт на четырех курортах.

Горнолыжный сезон стартует в Грузии, туристов ждут на курортах Бакуриани, Гудаури, Местия и Годердзи.

Работа подъемников в этом году будет идти по тому же расписанию, что и прошлой зимой: 10:00-17:00, без выходных.

Курорт Бакуриани в начале сезона принимает этап Кубка мира по лыжному фристайлу в дисциплине могул.

Сегодня в Грузии не только открываются горные курорты, но и новогодняя деревня в столице. Она ждет гостей до 7 января, ярмарки организованы в нескольких локациях.