На Кубани выросло число памятников истории и культуры

В уходящем 2024 году памятниками истории и культуры на Кубани стали более 140 исторических архитектурных объектов, причем 9 из них получили федеральный статус – охранять их будет государство.

В Краснодарском крае за год значительно выросло число исторических зданий, получивших статус памятников истории и культуры, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В этом году статус памятников истории и культуры федерального значения получили 9 объектов, регионального значения - 134. Работа направлена на сохранение уникальной архитектуры городов и станиц Кубани, чтобы обеспечить преемственность поколений, воспитывать бережное отношение к истории. В следующем году особое внимание уделим памятникам военной истории"

- вице-губернатор Кубани Роман Лузинов

Только в Новокубанском районе Кубани статус памятников регионального значения получили 26 зданий. В их число вошли здания, которые раньше принадлежали крупным землевладельцам, общественникам и меценатам, добавили в пресс-службе.