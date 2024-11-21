Вестник Кавказа

На Кубани выросло число памятников истории и культуры

Морской вокзал в Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В уходящем 2024 году памятниками истории и культуры на Кубани стали более 140 исторических архитектурных объектов, причем 9 из них получили федеральный статус – охранять их будет государство.

В Краснодарском крае за год значительно выросло число исторических зданий, получивших статус памятников истории и культуры, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В этом году статус памятников истории и культуры федерального значения получили 9 объектов, регионального значения - 134. Работа направлена на сохранение уникальной архитектуры городов и станиц Кубани, чтобы обеспечить преемственность поколений, воспитывать бережное отношение к истории. В следующем году особое внимание уделим памятникам военной истории"

- вице-губернатор Кубани Роман Лузинов

Только в Новокубанском районе Кубани статус памятников регионального значения получили 26 зданий. В их число вошли здания, которые раньше принадлежали крупным землевладельцам, общественникам и меценатам, добавили в пресс-службе.

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