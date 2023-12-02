Антигрузинские санкции Великобритании портят отношения двух стран

Британские санкции против МВД Грузии портят отношения двух стран. Об этом заявили в МИД республики.

Отношения двух стран испортились из-за введения санкций Великобритании против Грузии, заявила глава МИД республики Мака Бочоришвили в ходе встречи с британским послом в Тбилиси Гаретом Уордом.

«На встрече грузинская сторона выразила обеспокоенность в связи с введением санкций со стороны Соединенного Королевства в отношении официальных лиц Грузии. Мака Бочоришвили пояснила, что подобные действия наносят вред существующей между двумя странами дружбе»

- МИД Грузии

Бочоришвили передала послу, что Грузия нуждается в справедливой оценке обстановки в стране. Обе стороны выразили надежду на то, что отношения двух стран выйдут на прежний уровень.

Напомним, что накануне Великобритания ввела санкции против руководства МВД Грузии, включая главу ведомства Вахтанга Гомелаури. Им вменяют ответственность за действия, которые нарушают права человека.