Жительница Кубани отдала 3,5 млн рублей за продление услуг связи

Телефонные мошенники заманили в свои сети очередную жертву под видом продления договора об оказании услуг сотовой связи. На удочку аферистов попалась жительница Кубани, расставшаяся с крупной суммой денег.

Жительница станицы Каневской в Краснодарском крае стала жертвой телефонных мошенников, которые выудили у 42-летней женщины около 3,5 млн рублей под видом сотрудников сотового оператора и правоохранителей, поведали в пресс-службе краевого управления МВД.

Жительница Кубани сняла трубку, когда ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора мобильной связи. С этого и начались неприятные хлопоты жительницы Каневской. Далее аферисты действовали по проверенной схеме: смс с кодом, проверка профиля на Госуслугах, который оказался взломанным, и шантаж с привлечением лжесотрудников банка и правоохранителей.

Не выдержав психологического напора группы аферистов, разыгравших целый телефонный спектакль, жительница Кубани отдала 3,5 млн рублей, а 800 тыс рублей из них взяла в кредит в банке.