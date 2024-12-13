В Абхазии не исключают отключение сотовой связи из-за проблем с электроэнергией

Энергодефицит в Абхазии ударил не только по хозяйству местных жителей, но также затронул операторов сотовой сети. В дальнейшем частые отключения свет могут спровоцировать прекращение обеспечения населения сотовой связью.

Сотовая связь в Абхазии продолжает работать, однако сети находятся под большой нагрузкой из-за частых перебоев с подачей электроэнергии. В перспективе это может привести к отключению связи, поведал один из руководителей компании "Аквафон GSM" Даур Корсая.

Как рассказал Корсая, на территории республики установлено порядка 300 станций, к генераторам подключены только 200 из них. Однако оператор оставляет в работе лишь около полусотни станций из-за перебоев со светом.

Частые отключения также приводят к техническим проблем с эксплуатацией. Представитель оператора отмечает в интервью радио Sputnik, что если сохранится тенденция с отключением света в ночное время суток, поддерживать работу сотовой связи станет крайне трудной задачей.