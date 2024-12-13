Вестник Кавказа

Абхазия планирует увеличить поставки электроэнергии из Грузии

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сухум в качестве меры борьбы с энергетическим кризисом планирует обратиться за помощью в поставках электричества к Грузии.

Власти Абхазии намерены договориться с Грузией о поставках электроэнергии в республику в зимнее время. 

"Черноморэнерго" поручено договориться с грузинской стороной о поставках электричества в обмен с условием, что весь объем полученной электроэнергии будет возвращен весной и летом, когда Ингурская ГЭС выйдет на пик производительности. 

Сообщается, что работа Ингурской ГЭС в последние дни налажена в связи с подъемом уровня воды. Отмечается, что свет, который вырабатывает станция, поступает днем во все района республики. Ночью часть территории Абхазии использует российский переток.

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